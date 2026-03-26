Christian Wolf packt über Millionen-Vermögen aus: So viel Kohle soll er wirklich haben
Köln - Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) packt aus! In einem Podcast von Business-Kumpel Eric Demuth (39) spricht der Zukünftige von Romina Palm (26) erstmals öffentlich über sein Millionen-Vermögen.
Seit mittlerweile vier Jahren ist der Fitness-Influencer nicht mehr im operativen Geschäft seiner Marke "More Nutrition" tätig, mit der der 30-Jährige einst seinen millionenschweren Grundstein gelegt hat.
Jetzt stellt er klar: Sein Vermögen soll summa summarum neunstellig sein!
Das hat der Unternehmer und Muskelprotz ganz ungeniert ausgeplaudert, als er auf seine finanzielle Lage angesprochen wurde. "Ich kann sagen, ich bin so bei roundabout 100."
Die Rede ist allerdings nicht von Hunderttausend - sondern von Millionen. Dabei soll Wolf die ganze Kohle aber nicht allein auf seinem Girokonto bunkern. Vielmehr stecken seine Millionen in Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien in Südafrika und Zypern.
Einen Großteil seines Kontostandes soll ihm dabei der Verkauf seiner Anteile an "More" an einen internationalen Investor gebracht haben - Summe jedoch unbekannt.
Christian Wolf trotz Verkauf Markengesicht von "More"
Zuletzt soll "More" laut Branchenmagazinen im Vorjahr einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro gemacht haben, heißt es.
Trotz der Tatsache, dass der 30-Jährige seine Firmenanteile verkauft habe, tritt der Erzfeind von Oliver Pocher (48) weiterhin als Markengesicht im Netz auf, fädelt dabei hinter den Kulissen Influencer-Kooperationen - beispielsweise mit Pocher-Ex Amira Aly (33) - ein.
Gleichzeitig macht der Zweifach-Papa Kohle mit zahlreichen anderen Kooperationen auf Social Media oder der Vermarktung seines eigenen Fitness-Programms "Wolfs Protein Fasten".
Offiziell bestätigt ist das 100-Millionen-Vermögen allerdings nicht. Die Zahl basiert ausschließlich auf einer Schätzung des Unternehmers selbst.
Titelfoto: IMAGO / Hartenfelser