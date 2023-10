"Komisch und morbide": Ed Sheeran über ein bizarres Gebäude in seinem Garten!

Ed Sheeran (32) hat bereits weit über seinen Tod hinaus geplant. © SUZANNE CORDEIRO / AFP

Dass der "Castle On The Hill"-Sänger gern alles durchgeplant hat, ist längst kein Geheimnis mehr. So verkündete er bereits ein "perfektes Album", an dem er stetig arbeite und das eines Tages nach seinem Tod erscheinen soll.

Dennoch schien er dieses Vorhaben in seinem neuesten Interview mit GQ Hype noch einmal zu übertreffen.

Darin ging es unter anderem nämlich um sein Eigenheim in England, in dessen Garten sich etwas wirklich Ungewöhnliches befinden soll: eine Kapelle.

Wie Sheeran erklärte, habe er in seinem Leben bereits den ein oder anderen schweren Verlust hinnehmen müssen. So verstarb sein bester Freund Jamal Edwards an den Folgen eines Herzinfarkts im jungen Alter von 31 Jahren, Anfang des Jahres musste Sheeran sich von seiner geliebten Großmutter verabschieden. In seiner eigenen kleinen Kirche könne er um diese Menschen trauern und ihnen gedenken.

Doch damit nicht genug.

Während die Kapelle auf seinem Grundstück errichtet wurde, fasste der vierfache Grammy-Gewinner für sich selbst einen ungewöhnlichen Entschluss: Wenn er eines Tages sterben wird, möchte er hier begraben werden - damit seine Töchter Lyra (3) und Jupiter (1) einen Ort haben, an dem sie sich ihm nahe fühlen können.