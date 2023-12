Kriegs-Drama um Andrea Kiewel und ihren Freund: Frohe Botschaft zu Weihnachten

Mainz/Tel Aviv (Israel) - Es war wohl das allergrößte Weihnachtsgeschenk für Andrea Kiewel (58): Nachdem sie wochenlang um ihren im Krieg gegen die Hamas befindlichen Lebensgefährten bangen musste, kehrte dieser kürzlich in die Heimat und in die Arme seiner Liebsten zurück.

Moderatorin Andrea Kiewel (58) konnte kürzlich ihren zuvor im Krieg befindlichen Lebensgefährten in die Arme schließen. © Sara Lemel/dpa

Das berichtete die Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens der Bild-Zeitung am heutigen Mittwoch. Die freudige Botschaft erreichte "Kiwi" eigenen Angaben nach völlig unverhofft während eines Möbel-Einkaufs unweit ihres Zweitwohnsitzes im israelischen Tel Aviv.

Bis dahin hatte die 58-Jährige mitunter gar keine Kenntnis darüber, ob ihr Partner, mit dem sie bereits seit einigen Jahren liiert ist und über den sie in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht spricht, überhaupt noch am Leben war. Als Reservist wurde er nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Teile Israels an die vorderste Front beordert.

Nach Wochen des Hoffens und Bangens haben sich die beiden nun wieder. Doch die Strapazen und Erlebnisse, die sein Einsatz unweigerlich mit sich brachten, werden dafür sorgen, dass es einige Zeit brauchen wird, bis die Liebesbeziehung wieder ihren gewohnten Gang nimmt.

So offenbarte Kiewels Partner ihr gegenüber mit trüben Augen der Erschöpfung lediglich: "My body is broken", sprich "Mein Körper ist kaputt". Bis dieser sich vom Kriegsgeschehen wieder erholt hat, wird es viel Verständnis und Fürsorge der überglücklichen Fernseh-Lady benötigen.

Ihrer Verantwortung ist sich "Kiwi" aber allemal bewusst.