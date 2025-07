Kristina Vogel hat "Ja" gesagt: Jetzt soll der nächste Schritt folgen

Alles in Kürze

Kristina Vogels (34) frischgebackener Ehemann Michael (40) hat mit der Hochzeit ihren Nachnamen angenommen. © imago/Sven Simon

Die Feier fand am Wochenende im "Grand Hotel" in Heiligendamm an der Ostsee statt - und hatte mit dem Thema Regenbogen ein ganz besonderes Motto.

"Das hat sich durch die ganze Hochzeit gezogen – vom Blumenschmuck über die Eiswürfel, die bunt waren, bis hin zum Dresscode. Die Gäste sollten sich möglichst farbenfroh und extravagant kleiden. Schwarz und Weiß waren tabu", berichtet die ehemalige Olympiasiegerin im "Bunte"-Interview.