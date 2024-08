Kristina Vogel erlebt Dramatisches: "Vier, fünf Stunden später wäre ich gestorben"

Ex-Bahnradsportlerin Kristina Vogel (33) erlitt im April eine Lungenembolie, wie sie nun im "Riverboat" verriet. © IMAGO / STAR-MEDIA

Gut, viel mehr war es "Riverboat"-Neu-Moderator Joachim Llambi (60), der die Katze aus dem Sack ließ. "Du hattest im April eine Lungenembolie", sagte er an seinen Gast gewandt. "Und es war kurz vor knapp."

"Es scheint dramatisch zu bleiben in meinem Leben", witzelte Kristina Vogel zunächst noch, bevor sie auf das Geschehen einging.

Bereits am Abend zuvor habe sie demnach einen Moment erlebt, an dem sie Luftnot hatte. "Mir war übel, schwarz vor Augen und auch schwindelig. Das war aber nur so 10, 15 Sekunden, dann war es weg. Ich habe mich noch etwas benebelt gefühlt und hatte ein wenig Druck auf der Brust und ich dachte nur: Was war das denn?" Nachdem es ihr wieder besser gegangen war, habe sie sich dafür entschieden, schlafen zu gehen.

Als sie am nächsten Morgen aufwachte, habe ihre Smartwatch bereits Alarm geschlagen, weil sie einen Puls von 120 hatte. "Der Druck auf der Brust war immer noch da und ich habe mich immer noch benebelt gefühlt, aber ich dachte, ich hätte mir vielleicht nur einen Nerv eingeklemmt."

Vogel versuchte es mit einem Massagegerät, sagte einen anstehenden Termin ab. "Und der Puls wurde aber nicht niedriger, auch wenn ich nicht schlecht Luft bekommen hab. Und dann sagte mein Partner Michael [Seidenbacher, 39, Anm. d. Red.]: 'Du, wir fahren jetzt ins Krankenhaus.'"