Kritik und Proteste: Jeff Bezos soll Millionen in die Met Gala investiert haben
USA - Am Montag findet die Met-Galaerneut in der US-Metropole New York statt. Doch in diesem Jahr scheint einiges anders zu sein - Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sollen mindestens 8,5 Millionen Euro gezahlt haben, um das Event mit ausrichten zu können.
Eine Quelle vermute sogar, dass das Paar bis zu 17 Millionen Euro gezahlt haben soll. Demnach habe sich das Paar auch die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) ins Boot geholt und sich so deren Wohlwollen gesichert.
Seit 1995 ist die 76-Jährige für die Gala verantwortlich, bei der Spenden für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art gesammelt werden.
Laut Page Six fungieren Bezos und Sánchez zudem als Ehren-Co-Vorsitzende der wohl wichtigsten Mode-Nacht des Jahres. Sogar auf den Einladungskarten des Events mit dem Motto "Costume Art" stehe Bezos' Name.
Doch nicht jeder scheint über diese Entwicklung erfreut zu sein. Einige Quellen berichteten, dass viele die Nähe zwischen Wintour und dem Milliardärspaar kritisch sehen würden.
"Es bricht mir das Herz. Man kann sich offenbar in Anna und die Met [Gala] einkaufen", so ein regelmäßiger Met-Gala-Gast und Fashion-Insider.
Stephanie Winston Wolkoff, die ehemalige Vogue-Eventplanerin, ergänzte: "Früher war Zugang zu Orten wie der Met-Gala oder den Seiten der Vogue nichts, das man sich einfach erkaufen konnte. Es war etwas, das man sich durch Einfluss, Arbeit und Wirkung erarbeitete."
Viele Proteste gegen Jeff Bezos vor Met-Gala
Die Gala habe sich verändert. Früher sei sie eine echte Feier von Designern, ihren Musen und der Kunst hinter Mode gewesen. Heute wirke dieser Sinn weniger klar.
Eine Quelle verteidigte die 76-Jährige jedoch: "Die Met ist schon immer eine elitäre Veranstaltung gewesen. Anna setzt sich selbst enorm unter Druck, jedes Jahr den Vorjahresrekord zu schlagen - aber dafür können Lauren und Jeff nichts."
Wintour scheine heutzutage einen starken Fokus auf die Einnahmen des Events zu haben, immerhin seien im vergangenen Jahr rund 26,4 Millionen Euro gesammelt worden - der höchste Betrag in der Geschichte der Met Gala. Einzeltickets für 2026 kosten rund 85.200 Euro, im Vorjahr waren es noch etwa 63.900 Euro gewesen.
Eine Insiderin vermutete, dass die 76-Jährige die Bezoses bereits vor gut zwei Jahren angesprochen habe, um die Finanzierung des Events zu sichern. Andere Quellen behaupteten hingegen, Wintour habe sich erst nach der Hochzeit des Paares an sie gewandt.
Bereits vor Kurzem berichtete die Boulevardzeitung, dass einige Stammgäste der Gala in diesem Jahr fernbleiben wollen. Ob das mit dem Bezos-Paar zu tun hat, ist allerdings unklar.
Nicht nur Insider sehen den Einfluss des 62-Jährigen kritisch: Demonstranten haben die Stadt bereits jetzt mit Anti-Bezos-Plakaten versehen und planen Proteste vor der Veranstaltung.
Titelfoto: Montag: Doug Peters/PA Wire/dpa, ANGELA WEISS / AFP