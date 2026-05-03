Kritik und Proteste: Jeff Bezos soll Millionen in die Met Gala investiert haben

USA - Am Montag findet die Met-Galaerneut in der US-Metropole New York statt. Doch in diesem Jahr scheint einiges anders zu sein - Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sollen mindestens 8,5 Millionen Euro gezahlt haben, um das Event mit ausrichten zu können.

Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) sollen mindestens 8,5 Millionen Euro gezahlt haben, um die Met-Gala mit auszurichten. © Doug Peters/PA Wire/dpa

Eine Quelle vermute sogar, dass das Paar bis zu 17 Millionen Euro gezahlt haben soll. Demnach habe sich das Paar auch die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) ins Boot geholt und sich so deren Wohlwollen gesichert.

Seit 1995 ist die 76-Jährige für die Gala verantwortlich, bei der Spenden für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art gesammelt werden.

Laut Page Six fungieren Bezos und Sánchez zudem als Ehren-Co-Vorsitzende der wohl wichtigsten Mode-Nacht des Jahres. Sogar auf den Einladungskarten des Events mit dem Motto "Costume Art" stehe Bezos' Name.

Doch nicht jeder scheint über diese Entwicklung erfreut zu sein. Einige Quellen berichteten, dass viele die Nähe zwischen Wintour und dem Milliardärspaar kritisch sehen würden.

"Es bricht mir das Herz. Man kann sich offenbar in Anna und die Met [Gala] einkaufen", so ein regelmäßiger Met-Gala-Gast und Fashion-Insider.

Stephanie Winston Wolkoff, die ehemalige Vogue-Eventplanerin, ergänzte: "Früher war Zugang zu Orten wie der Met-Gala oder den Seiten der Vogue nichts, das man sich einfach erkaufen konnte. Es war etwas, das man sich durch Einfluss, Arbeit und Wirkung erarbeitete."