Popstar Nina Chuba seit Jahren in Therapie: "Ich empfehle es jedem"

1.078 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Popstar Nina Chuba ist seit Jahren in Therapie. Sie könne es jedem empfehlen, erklärte die Musikerin in einem Interview. Es zeige Stärke und Selbstreflexion.

Von Matthias Daniel Armborst

Hamburg - Starke Worte: Popstar Nina Chuba (27) rät Menschen in psychischen Ausnahmesituation zu Hilfsangeboten.

Popstar Nina Chuba (27) ist seit Jahren in Therapie und kann es laut eigener Aussage jedem empfehlen. (Archivfoto)
Popstar Nina Chuba (27) ist seit Jahren in Therapie und kann es laut eigener Aussage jedem empfehlen. (Archivfoto)  © Britta Pedersen/dpa

"Therapie sollte kein Makel sein. Für mich zeigt das eher Stärke und Selbstreflexion", sagte die 27-Jährige dem "Stern". Sie finde es befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe oder dass sie Unterstützung brauchten. 

Sie selbst habe einmal in einem teuren Songwriting-Camp gemerkt, wie ihre Verfassung kippte.

"Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint und mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung", berichtete die Sängerin. "Ich habe mir selbst enormen Druck gemacht." 

Liebes-Comeback ausgeschlossen: Yvonne Woelke macht Schluss mit Peter Klein
Promis & Stars Liebes-Comeback ausgeschlossen: Yvonne Woelke macht Schluss mit Peter Klein

Sie habe damals "unbedingt fürs zweite Album arbeiten" wollen, aber nur ein Song sei entstanden. "Ich habe sofort mit meinem Management gesprochen und gesagt: Ich brauche Therapie. Die haben mir direkt geholfen." Seit zweieinhalb Jahren sei sie nun in Therapie, "ich empfehle es jedem". 

Chuba zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands. Die Musikerin aus Wedel (Schleswig-Holstein) wurde 2022 mit ihrem Song "Wildberry Lillet" bekannt. Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: