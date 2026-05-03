Popstar Nina Chuba seit Jahren in Therapie: "Ich empfehle es jedem"

Popstar Nina Chuba (27) ist seit Jahren in Therapie und kann es laut eigener Aussage jedem empfehlen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

"Therapie sollte kein Makel sein. Für mich zeigt das eher Stärke und Selbstreflexion", sagte die 27-Jährige dem "Stern". Sie finde es befreiend, wenn Menschen offen sagten, dass es ihnen schlecht gehe oder dass sie Unterstützung brauchten.

Sie selbst habe einmal in einem teuren Songwriting-Camp gemerkt, wie ihre Verfassung kippte.

"Ich konnte morgens plötzlich nicht mehr aufstehen. Ich lag im Zimmer, war traurig, habe viel geweint und mich zu nichts aufraffen können. Das kannte ich so von mir nicht. Da war klar: Das ist nicht einfach nur Erschöpfung", berichtete die Sängerin. "Ich habe mir selbst enormen Druck gemacht."

Sie habe damals "unbedingt fürs zweite Album arbeiten" wollen, aber nur ein Song sei entstanden. "Ich habe sofort mit meinem Management gesprochen und gesagt: Ich brauche Therapie. Die haben mir direkt geholfen." Seit zweieinhalb Jahren sei sie nun in Therapie, "ich empfehle es jedem".