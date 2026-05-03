TV-Star verliert im Netz die Fassung: Was Panagiota Petridou so auf die Palme bringt
Solingen - Panagiota Petridou wird in den sozialen Netzwerken immer wieder wegen ihres Alters angefeindet. Jetzt ist der 46-Jährigen der Kragen geplatzt.
"Ich bin gesund, Mutter und erfolgreich selbstständig und vor allem: zufrieden", stellt die TV-Moderatorin und Autohändlerin in einem neuen Instagram-Video gegenüber ihren rund 302.000 Followern zunächst einmal in aller Deutlichkeit klar.
Trotzdem müsse sie sich immer wieder "anhören, wie man aussieht", was sie als respektlos bezeichnet. "Ernsthaft? Es kann doch nicht sein", klagt sie. Der Kritik begegnet Petridou daher mit einer klaren Ansage: "Ich bin froh, 47 zu sein!"
Während manch andere krampfhaft versuchen würden, jung zu bleiben, frage sie sich: Wofür eigentlich? "In Würde zu altern, das ist doch etwas, das wir mit Demut und Dankbarkeit betrachten sollten", betont die Halbgriechin.
Stattdessen würde man "in diesem Gedankenkarussell hängen: Bin ich noch attraktiv? Noch jung genug? Oder schon 'zu alt'?" Doch die gebürtige Solingerin will sich dem "Druck, immer geil, jung, straff und perfekt sein zu müssen", nicht beugen.
TV-Star Panagiota Petridou stellt klar: "Alt zu werden, ist ein Privileg!"
Aus diesem Grund inszeniere sie auch bewusst keine Social-Media-Beiträge. Die 46-Jährige achtet laut eigener Aussage weder auf den perfekten Winkel noch auf das beste Licht. Kunstnägel oder Plastik-Wimpern gibt es bei ihr nicht, ebensowenig wie Filter.
"Ich steige ungeschminkt ins Flugzeug. Ich laufe tagsüber in Jeans, Shirt und Turnschuhen rum. Klamotten sind mir egal", macht die Mutter eines vier Jahre alten Sohnes ihren Standpunkt deutlich.
Am Ende ihrer Botschaft wendet sich Petridou dann noch direkt an die Menschen, die diese abfälligen Bemerkungen machen. "Bitte erspart euch dieses dumme: 'Boah, ist die/der alt geworden'." Wer eine andere Meinung habe, dürfe sie behalten.
"Alt zu werden, ist ein Privileg. Kein Makel. Gerade wir Frauen sollten stolz darauf sein, älter zu werden, statt uns dafür kleinmachen oder diskriminieren zu lassen", hebt die TV-Bekanntheit abschließend noch einmal hervor.
"Bester Beitrag, den ich bei Insta seit langer Zeit gesehen habe", kommentierte eine Userin vielsagend.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa