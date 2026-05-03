TV-Star verliert im Netz die Fassung: Was Panagiota Petridou so auf die Palme bringt

Solingen - Panagiota Petridou wird in den sozialen Netzwerken immer wieder wegen ihres Alters angefeindet. Jetzt ist der 46-Jährigen der Kragen geplatzt.

Panagiota Petridou (46) wird im Netz häufig wegen ihres Alters angefeindet. © Henning Kaiser/dpa

"Ich bin gesund, Mutter und erfolgreich selbstständig und vor allem: zufrieden", stellt die TV-Moderatorin und Autohändlerin in einem neuen Instagram-Video gegenüber ihren rund 302.000 Followern zunächst einmal in aller Deutlichkeit klar.

Trotzdem müsse sie sich immer wieder "anhören, wie man aussieht", was sie als respektlos bezeichnet. "Ernsthaft? Es kann doch nicht sein", klagt sie. Der Kritik begegnet Petridou daher mit einer klaren Ansage: "Ich bin froh, 47 zu sein!"

Während manch andere krampfhaft versuchen würden, jung zu bleiben, frage sie sich: Wofür eigentlich? "In Würde zu altern, das ist doch etwas, das wir mit Demut und Dankbarkeit betrachten sollten", betont die Halbgriechin.

Stattdessen würde man "in diesem Gedankenkarussell hängen: Bin ich noch attraktiv? Noch jung genug? Oder schon 'zu alt'?" Doch die gebürtige Solingerin will sich dem "Druck, immer geil, jung, straff und perfekt sein zu müssen", nicht beugen.