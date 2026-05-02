Liebes-Comeback ausgeschlossen: Yvonne Woelke macht Schluss mit Peter Klein

Hamburg/Berlin - Am Rande des Dschungelcamps 2023 soll es zwischen Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) gefunkt haben, gut zwei Jahre später machten sie ihre Liebe öffentlich . Nach einer turbulenten gemeinsamen Zeit erklärt die Schauspielerin nun, dass sich das Paar getrennt habe.

Reality-Star Yvonne Woelke (46) hat sich von Peter Klein (59) getrennt. © Georg Wendt/dpa

Im Gespräch mit Bild verrät die 46-Jährige, sie habe mit Peter Klein Schluss gemacht. Ein Comeback mit dem Ex von Iris Klein (58) schließt Yvonne Woelke derzeit aus.

Angesprochen auf den Grund für die Trennung erklärt sie: "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite." Yvonne wolle nun allein sein und niemanden mehr Rechenschaft ablegen müssen.

Ihren zukünftigen Traummann scheint der Reality-Star allerdings schon detailliert im Kopf zu haben. "Er muss mit beiden Beinen im Job stehen, mehr Geld verdienen als ich, mich verwöhnen, mir Geschenke machen und mich überraschen. Ich will immer noch Frau sein in einer Beziehung."

Auf die Frage, ob Peter ihr genau dies nicht geben konnte, will die angehende Sängerin nicht antworten.