Kryptische Botschaft von Ben Tewaag: So gibt Sohn von Uschi Glas seine Verlobung bekannt

Ben Tewaag (50) hat sich mit einer 41-jährigen Italienerin verlobt. © Jens Kalaene/dpa

"Sie ist eine heißblütige Italienerin mit sizilianischen Wurzeln", sagte Tewaag der "Bild"-Zeitung über seine Verlobte Elena, nachdem er ein gemeinsames Bild auf Instagram veröffentlicht hatte.

"Sie spricht sieben Sprachen, ist 41 Jahre alt und lebt in Spanien. Wir sind beide Abenteurer, und was ich besonders toll an ihr finde: Sie ist brutal gebildet. Und sie hat eine Stimme, die mich umhaut."

Auch Tewaags Verlobte kam bei der "Bild" zu Wort: "Uns verbindet unser Humor, die Ironie. Er ist clever und scharfsinnig und bringt mich zum Lachen. Wir reiten auf derselben Welle."