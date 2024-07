Künstlerin mit politischem Statement: "AfD-Wähler freuen sich"

Frankfurt am Main - Dragqueen Electra Pain (36) ist eine ebenso bunte wie schrille Erscheinung, wenn sie auf die Straße geht. Doch die Künstlerin ist auch eine politische Aktivistin.

Mit wehender Regenbogen-Fahne läuft Electra Pain (36) in dem Reel auf die Kamera zu. © Montage: Screenshot/Instagram/electra_pain

Am gestrigen Sonntag stellte sie dies erneut unter Beweis: Die Frankfurterin, die im bürgerlichen Leben als Mann unterwegs ist, veröffentlichte ein Instagram-Reel.

In dem mit Musik unterlegten Clip läuft die Dragqueen auf die Kamera zu. Dabei schwenkt sie eine Regenbogenfahne, das Symbol der LGBTQ-Community.

Über Ihr ist ein Text-Block eingeblendet, der mit diesen Worten beginnt: "AfD-Wähler freuen sich, dass heute der 'Pride Month' zu Ende geht" - damit spielt Electra Pain darauf an, dass am gestrigen Sonntag der Juni endete, welcher in der LGBTQ-Szene als "Pride"-Monat angesehen wird, um für die Emanzipation der homosexuellen, bisexuellen und queeren Menschen sowie der Personen mit Trans-Identität einzutreten.

Der Verweis auf die Anhänger der in Teilen rechtsextremistischen AfD ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von tieferer Bedeutung.