Kult-Schauspieler Horst Krause tot: Hier nehmen Familie und Freunde Abschied

Berlin - Nach dem Tod von "Polizeiruf"-Schauspieler Horst Krause (†83) haben Familie, Freunde und enge Weggefährten Abschied genommen.

Horst Krause ist Anfang September im Alter von 83 verstorben. © Jens Kalaene/dpa

Krause sei am Freitag in Berlin-Mitte beigesetzt worden, hieß es aus dem Umfeld der Familie. Der Schauspieler war Anfang September im Alter von 83 Jahren im brandenburgischen Teltow gestorben.

Bundesweit bekannt wurde er mit der Krimireihe "Polizeiruf 110". Seine Fernsehfigur hieß, wie er selbst - er spielte Polizeihauptmeister Horst Krause, der mit seinem Hund als Sozius auf dem Motorrad durch Brandenburg fuhr.

Geboren 1941 in der Nähe von Danzig, wuchs er im brandenburgischen Ludwigsfelde auf. Seine Schauspielkarriere begann er auf der Bühne, er spielte etwa am Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt und am Staatsschauspiel Dresden. Bereits zu DDR-Zeiten war er im Fernsehen zu sehen, etwa in "Der Staatsanwalt hat das Wort".

Ab Ende der 1990er drehte Krause viele "Polizeiruf"-Folgen, damals etablierte sich die Reihe als beliebtes Gegenstück zum "Tatort". Im viel beachteten Kinofilm "Schultze gets the blues" hatte er die Hauptrolle.