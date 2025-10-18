Nach Schicksalsschlag: "Let's Dance"-Star ist zurück auf dem Parkett

Köln - In etwas mehr als zwei Wochen startet die große " Let's Dance "-Tour und ist zu Gast in zahlreichen Arenen in Deutschland und der Schweiz. Endlich wieder mit dabei ist dann auch Malika Dzumaev (34).

Malika Dzumaev (34) feiert ihr Comeback auf der "Let's Dance"-Tour. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am 2. November steht für die zahlreichen Profitänzer und Prominenten der erste Auftritt in Riesa an. Dann wird auch die gebürtige Russin ihr öffentliches Comeback auf dem Tanzparkett geben.

Aktuell probt sie bereits fleißig mit ihren Kollegen und hat sich zu Wort gemeldet. "Hallo ihr Lieben! Viele Grüße aus dem Trainingssaal von der Tour", begrüßt die 34-Jährige die vielen "Let's Dance"-Fans in einem Beitrag von RTL.

Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule inklusive einer Nervenquetschung und Ausstrahlungen an Hand und Arm musste sich die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2024 im Mai einer Operation unterziehen.

Anschließend folgte eine harte Zeit für die 34-jährige Profitänzerin. Denn sie musste pausieren und dann auch noch langsam mit alltäglichen Bewegungen beginnen.