Fame Fighting: Fettes blaues Auge für Dschungelcamp-Sieger

Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kommt es beim "Fame Fighting" zum Showdown der Realitystars.

Von Linda Drewanz, Nico Zeißler

Essen - Monatelang haben sie geackert, trainiert und geschwitzt. Am Samstagabend kam es bei "Fame Fighting 3" zum Showdown der Realitystars in der Essener Gruga-Halle. TAG24 berichtete im Liveticker.

Can Kaplan (l.) verpasste Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic ein blaues Auge. © Alexander Franz Alle Siegerinnen und Sieger des Abends (Sieger fett): Can Kaplan gegen Filip Pavlovic (Hauptkampf)



gegen Filip Pavlovic (Hauptkampf) Aleks Petrovic gegen Tobias Pietrek (Finale)



gegen Tobias Pietrek (Finale) Tommy Pedroni gegen Calvin Steiner



gegen Calvin Steiner Hati Suarez gegen Jennifer Iglesias



gegen Jennifer Iglesias Marvin Manson gegen Callum Izzard



gegen Callum Izzard Oliver Ginkel gegen Idris Virgo



gegen Idris Virgo Daymian Weiss gegen Marco Cerullo



gegen Marco Cerullo Raffaela Caramela gegen Franziska Apollonia



gegen Franziska Apollonia Christos Manazidis gegen André Schiebler



gegen André Schiebler Aleks Petrovic gegen Yasin Cilingir (Halbfinale)



gegen Yasin Cilingir (Halbfinale) Tobias Pietrek gegen Juliano Fernandez (Halbfinale)



23.14 Uhr: "Match of the Night" geht an Can Kaplan

Finaler Fight! Im Hauptkampf, dem "Match of the Night", schlug sich Filip Pavlovic (31) lange Zeit wacker mit dick geschwollenem blauen Auge gegen Can Kaplan (28). Den Cruisergewicht-Titel holte sich der 28-Jährige nach fünf Runden à drei Minuten.

Can Kaplan ist der Sieger des Hauptkampfs. © Alexander Franz

22.39 Uhr: Yasin Cilingir wieder in der Halle

Nach einer Behandlung im Krankenhaus ist Yasin Cilingir wieder in der Essener Gruga-Halle eingetroffen. Mit Bandage um die Schulter verfolgte er das Match Aleks Petrovic gegen Tobias Pietrek.

Yasin Cilingir zurück in der Halle. © TAG24

22.35 Uhr: Wohl bester Kampf des Abends geht an Aleks Petrovic

Im Superschwergewicht-Finale, dem wohl spektakulärsten Kampf des Abends, hat sich Aleks Petrovic gegen Tobias Pietrek durchgesetzt. Tobias Pietrek, der gegen Juliano Fernandez nach Punkten siegte, war von Aleks einfach nicht auf die Bretter zu kriegen. Wenige Sekunden vor Ablauf der 5. Runde lag er dann aber auf dem Boden. Der Kampf wurde abgebrochen, der Sieg Aleks nach Punkten zugeschrieben. "Du stehst da wie eine deutsche Buche", lobte er dem Unterlegenen, der bei einer erneuten "Fame Fighting"-Anfrage "immer dabei" wäre.

Der maskuline Mann hat gewonnen. © Alexander Franz

Tobias Pietrek (r.) hielt in seinem zweiten Kampf des Abends lange Stand. © Alexander Franz

Team Petrovic: Emmy Russ. © Alexander Franz

22.21 Uhr: Ring-Zoff und der Staff mittendrin

Handgreiflichkeit im Ring! Weil ein Teammitglied von Aleks Petrovic mutmaßlich der Meinung war, Tobias Pietrek hätte nach dem Runden-Gong weitergeschlagen, ging er Tobi an. Ein Pietrek-Trainer stieß ihn in die Seile, die Streithähne mussten getrennt werden. Neben dem Ring gerieten ebenfalls mehrere Personen aneinander. Auch hier mussten Außenstehende eingreifen.

Gegnerische Mitglieder der Trainerteams gehen sich im Ring an. © Alexander Franz

22.04 Uhr: Paulina Ljubas weint nach dem Knockout

"Das war schon schlimm und tat weh, das zu sehen", äußerte sich Paulina Ljubas nach dem Knockout. Und fühlte auch mit dem mehrere Sekunden weggetretenen Calvin mit: "Mir tut gerade Calvin leid, bitte einen Applaus für ihn!"

Saß im Publikum: Paulina Ljubas. © Alexander Franz

Tommy setzte sich danach mit Taschentuch in der lädierten Nase ins Publikum. © TAG24

22 Uhr: Tommy Pedroni siegt in blutigem Match gegen Calvin Steiner

Für den verletzten Twitch-Star MckyTV hatte sich Calvin Steiner aka Calvin Blond mit einer deutlich geringeren Vorbereitungszeit - nur eine Woche - in Ring gewagt. Seinem Gegner Tommy Pedroni verpasste er schon in der 1. Runde eine blutige Nase, steckte aber selbst auch einige Hiebe ein. Paulina Ljubas fieberte als Zuschauerin mit ihrem lädierten Boyfriend Tommy. Mit mehreren Kopfschlägen in Folge streckte Tommy seinen Konkurrenten nieder. Der erste richtige K.o. des Tages. Calvin blieb kurzzeitig regungslos auf dem Boden liegen und musste behandelt werden. Ohne ein Statement abgeben zu können, wurde der 24-Jährige rausgeführt.

Mit blutigem Gesicht und dicker Nase, aber happy: Tommy Pedroni. © Alexander Franz

Sekundenlang blieb Calvin Steiner auf dem Boden liegen und musste behandelt werden. © Alexander Franz

Tommy Pedroni streckt Calvin Blond nieder. © Alexander Franz

21.38 Uhr: Gabriela Alvez Rodriguez forciert "Fame Fighting"-Teilnahme

Gabriela "Gabby" Alvez Rodriguez könnten wir 2026 im "Fame Fighting"-Ring sehen. Im Interview nach Hatis und Jennifers Kampf sagte sie, dass sich erst mal eine würdige Gegnerin finden müsse.

21.33 Uhr: Jennifer Iglesias revanchiert sich im Ring nicht für Spuck-Attacke

Einen ordentlichen Kampf über alle drei Runden lieferten sich auch Hati Suarez und Jennifer Iglesias. Einen Tag nach Hatis Spuck-Attacke beim offiziellen Wiegen gewann die Brasilianerin einstimmig nach Punkten.

Siegerin nach Punkten: Hati Suarez. © Alexander Franz

Lange Zeit war der Kampf zwischen Jennifer Iglesias und Hati Suarez (r.) ausgeglichen. © Alexander Franz

Der zweite Brite des Abends, Callum Izzard, trat in der Neuauflage des Vorjahres-Fights erneut gegen den 2024 unterlegenen Marvin Manson an. Die beiden volltätowierten Realitystars schenkten sich in drei komplett ausgetragenen Runden nichts. Die Punktrichter ließen Geburtstagskind Manson einstimmig gewinnen. Er widmete den Sieg seiner jüngeren Schwester.

Sieger nach technischem K.o.: Marvin (l.). © Alexander Franz

Marvin Manson (r.) revanchierte sich gegen Callum Izzard. © Alexander Franz

20.37 Uhr: Echter Profi-Kampf endet ebenfalls mit technischem K.o.

Fast zur Primetime, kurz nach 20.15 Uhr, stiegen zwei echte Profikämpfer in den Ring. Oliver Ginkel, der im TAG24-Interview bestätigte, für eine perfekte Vorbereitung sieben Tage weder Sex gehabt noch masturbiert zu haben und gleichzeitig bester deutscher Boxer bis 80 Kilogramm, sowie der britische Boxer und Realitystar Idris Virgo lieferten sich einen hochkarätigen Fight. An dessen Ende ließ der Ringrichter "Are You The One - Realitystars in Love"-Oli in der 4. Runde mit einem technischen K.o. gewinnen. Abgemacht waren im Vorfeld - im Gegensatz zu den Amateuren - sechs statt drei Runden.

Sieg! Oliver Ginkel lässt sich von den 6000 Zuschauern feiern. © Alexander Franz

Oliver Ginkel (r.) siegte gegen den Briten Idris Virgo bereits in der vierten Runde. © Alexander Franz

Technisch K.o.: Idris Virgo. © Alexander Franz

20.06 Uhr: 21-jähriger Daymian Weiss haut Marco Cerullo aus dem Ring

15 Jahre Altersunterschied kamen mit Daymian Weiss (21) gegen Marco Cerullo (36) ins Rampenlicht. Marco kassierte in der 2. Runde einige saftige Schläge des Sohnes der Reality-Familie. Nach technischem K.o. ging der 21-Jährige als Sieger hervor. Marco kampflustig: "Ich hätte Bock auf ein Re-Match." Die Ex-Freundin des Verlierers mischte sich auch unter die Zuschauer. "Ich mag Marco, deshalb bin ich hier", sagte Christina Grass, nachdem sie zuvor einige Male die Hände vors Gesicht halten musste.

Marco Cerullo musste sich Daymian Weiss geschlagen geben. © Alexander Franz

Daymian Weiss (r.) hielt sich auf den Beinen. © Alexander Franz

19.50 Uhr: Yasin Cilingir auf dem Weg ins Krankenhaus

Moderator Carsten Spengemann bestätigt, dass sich der verletzte Yasin Cilingir auf dem Weg in eine Klinik befinde.