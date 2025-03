Kurioses Jubiläum: Comedian Wigald Boning steigt den 1000. Tag in Folge in ein Gewässer

Köln - Wigald Boning (58) badet immer noch: Seit mehr als zweieinhalb Jahren steigt der Komiker jeden Tag bei Wind und Wetter draußen in ein Gewässer.

Am heutigen Donnerstag wird es, wenn kein Unglück passiert, der tausendste Badetag in Folge. Aber der 58-Jährige will weiter machen. "Es gibt ja überhaupt keinen Grund, damit aufzuhören. Es macht weiterhin Spaß", sagte Boning der Deutschen Presse-Agentur.

Am tausendsten Badetag muss er improvisieren: "Ich werde mich zwischen Lüneburg und Elmshorn befinden, weil wir auf Tournee sind. Und irgendwo dazwischen werden wir ein Gewässer aufsuchen", so der Komiker.

Und weiter: "Das Besondere ist, dass der liebe Kollege Bernhard Hoëcker (55) mit mir gemeinsam das Wasser teilen wird. Das ist ein großes Geschenk, weil er bisher immer Ausflüchte gesucht und gefunden hat. Diesmal will er mit reinkommen. Das wird natürlich sehr spannend."

Ein paar mal musste das Wasserbad allerdings durch ein Schneebad ersetzt werden, weil in der Nähe der Berghütte, die er mit anderen gepachtet hat, kein Gewässer ist: "Ein Schneebad ist auch H₂O. Also das kann ich als Oberschiedsrichter mir selbst genehmigen."