"Feine Sahne Fischfilet"-Sänger "Monchi" verrät Kurt Krömer: "Ich war Eiersäufer"

Berlin - Kein Alkohol, keine Drogen? Rock-Stars sind auch nicht mehr das, was sie mal waren: Diese These war unter anderem Gesprächsstoff in der aktuellen Podcast-Folge "Feelings" von Kurt Krömer (49). Zu Gast war Jan "Monchi" Gorkow (36), Sänger und Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet.