"Feine Sahne Fischfilet"-Frontmann bezieht Stellung: "Keine Fälle der sexualisierten Gewalt"

Weiter berichtet Gorkow, dass das Jahr für die Band und das Umfeld eine Zerreißprobe gewesen sei. "Entweder zerbrichst du als Band an so einer Situation oder du wächst daran", schildert der "Niemal satt"-Autor die Situation und ergänzt: "Wir haben uns für Letzteres entschieden."

Der 35-Jährige hob weiter hervor, dass die Band aus Mecklenburg-Vorpommern nicht "in so typische alte Muster" verfallen wollte. Statt alles abzustreiten und den Eindruck zu erwecken, "ist uns alles egal", war es den Musikern nach eigenen Angaben wichtig, ansprechbar zu sein, und "Gesicht zu zeigen".

19.05.2023 Wien - Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe - Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund - Westfalenpark

15.07.2023 Dresden - Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin - Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg - Open Air am Großmarkt

25.08.2023 Kaltenberg - Schloss Kaltenberg

26.08.2023 Losheim am See - Strandbad

