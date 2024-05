HandOfBlood bei Kurt Krömer über Killerspiele: "Auf eine Szene geschoben"

Berlin - Sie eint der Spaß am Daddeln und Zocken: Webvideoproduzent Maximilian Knabe (31), besser bekannt als HandOfBlood , stattete Kurt Krömer (49) in dessen Podcast "Feelings" einen Besuch ab.

Kurt Krömer (49) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Fabian Sommer/dpa

In dem Gespräch unterhielten sich der Let's Player und der Gastgeber unter anderem über Aufbausimulationen, verbuggte Spiele-Releases, Early Access und den Lebenslauf des Streamers.

"Ich habe Abi gemacht. Das war so richtig typisch. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich habe dann ein Praktikum bei VW gemacht. Drei Wochen, das war die Hölle in Planung. Karosseriebau, so richtig in Wolfsburg, in diesen Riesenhallen", erinnerte sich Hänno, wie er auch genannt wird.

Und er setzte hinterher: "Ich saß da komplett alleine, bekam Excel-Tabellen, sollte zählen und nummerieren. Dann habe ich das in zehn Minuten fertig gehabt. Dann hatten die keine Aufgaben mehr für mich und du guckst die ganze Zeit, wann es 15 Uhr ist, aber du hast ja einen Rechner. Also was habe ich gemacht? Ich habe so hier Browsergames gecheckt."

Dann trat die nächste Ernüchterung ein: "Alles gesperrt! Alles, was einem Lebensfreude geben könnte, um Zeit totzuschlagen, alles gesperrt." Gelegentlich sei dann der Teamleiter hereingekommen, um gemeinsam in der VW-Kantine die berühmte Currywurst zu essen. "Also nichts hat da Spaß gemacht. Deshalb wurde ich Influencer", verriet der Internet-Star.