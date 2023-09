Gewusst? Das haben Kurt Krömer und Tim Mälzer gemeinsam

Berlin - Dieses Gericht schmeckt nach Ehrlichkeit! In der aktuellen Podcast-Folge von " Feelings " hat Tim Mälzer (52) seinem Gastgeber Kurt Krömer (48) aufgetischt, wie es ihm ohne Alkohol geht.

"Wir beide haben einen Vorteil und Nachteil gleichermaßen", setzte der TV-Koch an und fragte: "Du trinkst wie lange nicht mehr?"

Tim Mälzer (52) erlitt vor Jahren einen Zusammenbruch und musste eine Auszeit nehmen. © Georg Wendt/dpa

Krömer berichtete von seiner feuchten Zeit, als sich ein Kumpel kurz vor Mitternacht immer mit den Worten verabschiede: "Das hast du jetzt schon zum dritten Mal erzählt."

Das habe der Berliner Komiker damals nicht verstanden. Heute ist das aber anders und er sieht das betrunkene und peinliche Gerede im Wiederholungsmauls bei anderen. "Fünf vor Zwölf, wie bei Aschenputtel, gucke ich auf die Uhr, sage nichts und wünsche den anderen noch einen schönen Abend", gestand er.

Der Entertainer habe damals "schöne Abende im Vollrausch gehabt, aber zum Schluss waren es mehr Scheiß-Abende", nach denen er sich am nächsten Tag "wirklich geschämt" habe, wie er preisgab.

Da sei es ihm auch unmöglich gewesen, beim Kumpel anzurufen und sich zu erkundigen, "ob gestern alles so weit in Ordnung war mit mir. [...] Meistens habe ich dann wieder ein Bier aufgemacht und dachte: 'Komm, jetzt trink' ich erst einmal ein.' Und war dann wieder im Rausch."

Mälzer, der damals an seine Grenzen stieß, dem Arbeitsstress als Ausgleich mit viel Alkohol begegnete und dafür vor Jahren mit Burn-out die Quittung bekam, verriet: "Allerdings bin ich nach wie vor ein großer Fan des Rauschs. Ich finde, Menschen sollten sich berauschen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn es so getriebene und in der Kreativität grenzüberschreitende Menschen wie wir sind."

