Kurt Krömer trifft "seinen Vater" und ist überrascht: "Sind Sie der Echte?"

"Ich entschuldige mich bei ihnen", wendete sich Krömer an Jauch und beklagte: "Ich habe gar keine Witze mehr, wenn sie jetzt da sind. Was soll ich denn machen? Jetzt weiß ja jeder, dass sie nicht mein Vater sind."

"Nein, Vater, Herr Jauch, sind Sie der Echte?", fragte Alexander Bojcan, so Krömers echter Name, überrascht und begeistert, als er die Augenbinde abnahm.

In der vierten Staffel von " LOL – Last One Laughing " verbreitete Krömer die Mär: Jauch sei so reich, dass er ein Zimmer voll Smaragde besäße und in bester Dagobert-Duck-Manier darin schnorcheln gehen könne.

Günther Jauch (66) war in seinen eigenen Worten ein aufsässiges Kind. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Das Gespräch kam auch auf Jauchs Kindheit und Jugend in Berlin. In seinen eigenen Worten war der 66-Jährige ein aufsässiges Kind. "Ich habe immer die meisten Tadel und Verweise in der Schule gehabt", berichtete der Moderatorin. "Schon in der vierten Klasse habe ich den Lehrer mit Uhu am Stuhl festgeklebt."

Auf Krömers Kommentar, dass sein Gast ein Problemkind gewesen sei, erwiderte Jauch: "Klassenclown eben."

Als er in der Oberstufe nur zwei Punkte in Altgriechisch bekam, erzielte er einen seiner größten "Publikumserfolge", wie er es nannte: Jauch habe in einem Vortrag gegen die Bewertung gehalten und brachte damit den Lehrer zur Weißglut.

Der damalige Pennäler beanstandete schließlich: "Ich möchte leistungsgerecht benotet werden. Ich möchte null Punkte haben." Und die bekam er auch! Dieser Gag kostete ihm allerdings nach fünf Jahren Paukerei versehentlich das Graecum (Altgriechisch-Examen), weil ihm so ein Punkt zum Bestehen fehlte. "Mal wieder nicht nachgedacht", lautete Jauchs Selbsterkenntnis und er fügte an: "Aber ich leide nicht sehr darunter."

