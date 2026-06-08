Kurt Krömer kehrt zurück ins Fernsehen: Neue Show bei ZDF

Berlin - Komiker Kurt Krömer (51) kehrt nach ZDF-Angaben mit einer eigenen Show ins Fernsehen zurück.

Kurt Krömer (51) steht mit einer neuen TV-Show in den Startlöchern. © Henning Kaiser/dpa

"Kurt Krömer kommt zum ZDF. Er hat wieder große Lust auf Fernsehen", sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann dem Branchendienst "DWDL.de".

Demnach soll die neue Show den Titel "Krömers letzte Stunde" tragen und für ZDFneo und das ZDF-Streamingportal produziert werden.

"Geplant sind vier Folgen, in denen er jeweils zwei Gäste zu einer Mischung aus Talk und Spielen begrüßen wird, es ist ein bisschen wie immer: Krömer macht Krömer-Sachen, alles etwas unberechenbar, lustig sowieso, aber auch mit einer guten Portion Ernsthaftigkeit", erklärte Heidemann das Konzept.