Kurt Krömer und Martina Hill lassen die Bombe platzen: "Jetzt kommt die große Geschichte"

Kurt Krömer (48) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Jetzt kommt die große Geschichte. Wir kennen uns, seit wir neun sind, haben uns aber nie gesehen", verkündete Alexander Bojcan, wie der Entertainer mit bürgerlichem Namen heißt, zunächst etwas rätselhaft.

Was war da los: Krömer und Hill lernten sich zunächst in der ARD-Show "Groß gegen Klein" oder bei den Dreharbeiten zu der zweiten Staffel von "LOL: Last One Laughing" kennen. Wo genau, das bekamen die beiden 48-Jährigen nicht mehr zusammen. Aber: Bei der "Martina Hill Show" auf Amazon Prime kamen sie ins Gespräch.

Sie wunderten sich, dass sie niemanden kannten, der auf ihre Grundschule in dem Arbeiterbezirk Wedding eingegangen sei. Nach Stunden stellten die beiden überraschend fest: Sie besuchten die Heinrich-Seidel-Grundschule im Bezirk Mitte.

"Und nicht nur das. Auch noch in der Nebenklasse. In der 3A und in der 3B", ergänzte die Comedienne, die die 3B besuchte.