Nina Chuba bei Kurt Krömer: "Ich habe Angst wegen der Klimakrise"

Nina Chuba (24) wünscht sich mehr Ruhe in ihrer Karriere, ist von der Presse genervt und möchte keine Interviews mehr geben. Kurt Krömer (49) teilt ihre Meinung. © Screenshot/instagram/ninachuba/Rolf Vennenbernd/dpa (Bildmontage)

Kurt Krömer interviewte die 24-jährige "Wildberry Lillet"-Sängerin, die 2022 ihren großen Durchbruch hatte. Ein Thema, das Nina Chuba und auch den Moderator sehr bewegt, ist das Klima. Als es um den Garten des 49-Jährigen geht, sagt er:

"Ich dachte, es ist gut, dass mein Garten noch nicht fertig ist, weil ich jetzt an Klima denke und an Pflanzen und an Bäume, die hier noch wachsen, auch wenn wir hier 40 Grad haben."

Und auch Nina, die gerne im Harz unterwegs ist, äußert wegen der großen Trockenheit in Deutschland ihre Sorgen:



"Ich finde es am schlimmsten, wenn man sich Klimadokus ansieht, auch von Dingen, die man noch nicht gehört hat, und man sich danach nur so denkt: 'Alter wir sind wirklich verloren. Hier geht nicht mehr viel.'" Das findet sie, wie sie selbst sagt, "richtig beängstigend".

Auf die Frage, ob sie Wut auf die Generation hat, die die Klimakrise so befeuert hat und die sagen: "Damit muss die neue Generation klarkommen, ich bin weg", antwortet sie:

"Irgendwie nicht, weil ich glaube, vielleicht hätte ich das sogar genauso gemacht. Damals wusste man noch nicht so viel darüber. Aber es ist trotzdem einfach fucking schlimm."