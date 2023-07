Deutscher Podcast Preis 2023: Kurt Krömer sahnt ab, aber wen zerstört Rezo gerade?

Berlin - Die Gewinner des Deutschen Deutscher Podcast Preises 2023 stehen fest! Lena Cassel (28) und Micky Beisenherz (46) führten am Donnerstagabend im Prince Charles in Berlin-Kreuzberg durch das Programm. TAG24 war für Euch vor Ort.

Den "Publikumspreis Nachrichten & Politik" sahnte "The Pioneer Briefing" ab, "Beste Recherche" ging an "Die Flut – Warum musste Johanna sterben?", der den Tod der 22-Jährigen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler behandelt. Der Podcast gewann doppelt und wurde auch als "Bestes Skript/ Beste:r Autor:in" ausgezeichnet.

Als Erstes gewann "Zeitkapsel" in der Kategorie "Bestes Gespräch". In dem Podcast geht es um Irene Hasenberg (91), die den Angaben nach die jüngste Überlebende eines Konzentrationslagers ist und live die Veranstaltung verfolgte.

Der Moderator, selbst Hans Dampf in allen Podcast-Gassen und Gag-Schreiber fürs Dschungel-Camp, meinte: "Reden ist wie Angeln." Doch wer konnte dieses Jahr den besten Köder ins Wasser halten, wie Cassel formulierte?

Zehn Preise konnten in unterschiedlichen Kategorien ergattert werden, sechs wurden von einer Fachjury verliehen, über vier Publikumspreise stimmten Zuhörer in den Vorwochen online ab.

In entspannter Atmosphäre bei Kaltgetränken und einem einladendem Buffet traf sich das Wer-ist-Wer der Podcast-Szene zum vierten Mal und tauschte sich fleißig in Grüppchen aus. Da geriet es wie im Vorjahr fast zur Nebensache, warum man hier war: sich freuen, welche vertraute Stimme im Äther mit welchem Team sich über eine Trophäe freuen durfte.

Der Deutschen Podcast Preis in der Kategorie "Beste:r Newcomer:in" ging an Kurt Krömer (48) © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Kategorie "Publikumspreis Comedy" sicherte sich "Hobbylos" der beiden YouTuber Rezo (30) und Julien Bam (34) den Preis zum zweiten Mal. Ihre Abwesenheit kommentierte Beisenherz mit den Worten: "Wer wird von Rezo gerade zerstört, was die Ampel gerade nicht alleine schafft?" Als "Bester Corporate Podcast" konnte sich "Fangen wir an – Ideen für ein besseres Morgen" über eine Auszeichnung freuen.

Vor lauter True-Crime-Formaten sieht man stellenweise den Podcast-Wald nicht. Den "Publikumspreis Wissen" räumte "Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe" ab, den "Publikumspreis Lifestyle" erhielt "Weird Crimes" von Visa Vie (36) und Ines Anioli (36). Letztere konnte den Preis vor Ort nicht entgegennehmen. Als "Bester Independent Podcast" gewann schließlich die zweite Staffel von "Sucht & Süchtig".

Zu guter Letzt heimste Kurt Krömer (48) für "Feelings" den Deutschen Podcast Preis in der Kategorie "Beste:r Newcomer:in" ein. In einer Videobotschaft bedankte sich der Berliner Komiker "recht herzlich" für die Verleihung und bei seinen Zuhörern.