Senta Berger nach schwerem Sturz: "Höre nur noch den Aufprall"

München – Rund zwei Monate nach ihrem Unfall in Hamburg geht es Schauspielerin Senta Berger (84) eigenen Worten zufolge deutlich besser.

Senta Berger (84) ist von einer Bühne gefallen und hat sich dabei den Oberschenkel gebrochen. © Peter Kneffel/dpa

"Ich habe mich sehr erholt und hier in der Reha große, erstaunliche Fortschritte gemacht. Als ich hier aus Hamburg angekommen war, konnte ich nichts, gar nichts. Nicht gehen. Nicht stehen", sagte Berger der "Bild"-Zeitung.

Berger, die in Grünwald bei München lebt, war Mitte Januar vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt. Wegen eines komplizierten Bruchs des Oberschenkels wurde sie operiert und danach in einer Klinik südlich von München behandelt.

Wieso sie damals gestürzt sei, könne sie nicht erklären. "Der Sturz von der Bühne wird uns allen ein unlösbares Rätsel bleiben. Ich höre nur noch den Aufprall auf das Parkett vor der ersten Zuschauerreihe. Ich konnte das alles erst gar nicht begreifen", sagte Berger.

Der Arzt von der Ambulanz habe dann zu ihr gesagt: "Sehen Sie mal Ihre Beine an. Das eine ist viel kürzer als das andere. Sie haben einen Oberschenkelbruch".