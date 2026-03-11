"So 'ne Drecksau": Damit bringt Bill Kaulitz' neuer Flirt ihn um den Verstand

Los Angeles (Kalifornien) - Bill Kaulitz (36) lässt derzeit wieder nichts anbrennen. Sein neuster Flirt treibt den Sänger mit diesem Körpermerkmal in den Wahnsinn.

Bill Kaulitz (36) hat eine Vorliebe für große und männliche Hände. © Jonas Walzberg/dpa

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet der 36-Jährige von seiner neuesten Eroberung. "Den find' ich ganz toll", schwärmt Bill schon zu Beginn der Folge seinem Bruder Tom Kaulitz (36) vor.

"Was ich besonders geil an dem fand: die Hände", verrät er. Es ist kein Geheimnis, dass der Tokio-Hotel-Frontmann eine Vorliebe für das praktische Körperteil hat.

Tom kann es sich derweil nicht verkneifen, sich über die sexuellen Interessen seines Bruders lustig zu machen, und bezeichnet die Hände von Bills Flirt spöttisch als "Pimmelpfoten".

Dies streitet der Sänger selbstverständlich sofort ab. Er selbst würde sie als "richtige Pranken" beschreiben. "Das ist so 'ne richtige Drecksau", fantasiert Bill weiter über seinen Liebhaber.

Tom stichelt jedoch weiter und lässt seinen Zwilling voll auflaufen. Dessen Ex-Freunde sollen immer abgekaute Nägel gehabt haben. Doch auch diese freche Aussage leugnet Bill vehement: "Das ist ein Quatsch!"