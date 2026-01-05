"Ich liebe dich!" Timothée Chalamet überrascht Kylie Jenner mit seiner Rede
Santa Monica (Kalifornien/USA) - Am Sonntag gewann Timothée Chalamet (30) seinen ersten "Critics' Choice Award". In seiner Dankesrede richtete er - zur Überraschung seiner Fans - ein paar liebevolle Worte an seine Partnerin Kylie Jenner (28).
Nachdem er die Auszeichnung, die er für seine Rolle in der Sportkomödie "Marty Supreme" dankend entgegengenommen hatte, wandte er sich nervös an eine ganz besondere Person im Publikum:
"Abschließend möchte ich mich bei meiner Partnerin bedanken, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin. Danke für unser Fundament."
Die Kamera schwenkte daraufhin zu der 28-Jährigen, die ihren Kopf in den Händen gestützt hielt und ihrem Schatz verliebt zulächelte.
"Ich liebe dich", fügte Chalamet hinzu, "ich könnte das nicht ohne dich machen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen."
Timothée Chalamets Dankesrede geht online viral
Zuvor verteilte Timothée Chalamet ein paar Herzchen unter Kylie Jenners Instagram-Beitrag
Der "Dune"-Schauspieler und der Reality-Star gehen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben, halten ihre Beziehung jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Kein Wunder also, dass Chalamets Dankesrede auf Social Media schnell viral ging.
"Gott, die beiden sind so süß", schrieb ein Nutzer begeistert. Ein anderer: "Ich dachte zunächst wirklich, das wäre eine Fake-Beziehung. Aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass sie füreinander bestimmt sind."
Bereits am Wochenende hatten die Turteltäubchen online für ein ganz besonderes Debüt gesorgt: Nachdem Jenner ein Bild von sich in ihrem orangefarbenen Outfit für das "Palm Springs International Film Festival" geteilt hatte, kommentierte ihr Liebster zum ersten Mal ihren Beitrag - und hinterließ gleich mehrere Herzchen in der Kommentarspalte.
Gerüchte rund um eine mögliche Beziehung der beiden kursierten bereits seit April 2023, nachdem die beiden mehrfach zusammen gesichtet worden waren. Während eines Beyoncé-Konzerts im September desselben Jahres küssten sich die beiden erstmals in der Öffentlichkeit - und bestätigten ihre Beziehung inoffiziell.
Titelfoto: Bildmontage: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP