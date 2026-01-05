"Ich liebe dich!" Timothée Chalamet überrascht Kylie Jenner mit seiner Rede

Santa Monica (Kalifornien/USA) - Am Sonntag gewann Timothée Chalamet (30) seinen ersten "Critics' Choice Award". In seiner Dankesrede richtete er - zur Überraschung seiner Fans - ein paar liebevolle Worte an seine Partnerin Kylie Jenner (28).

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) wirkten bei den "Critics' Choice Awards 2026" verliebter denn je. © PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nachdem er die Auszeichnung, die er für seine Rolle in der Sportkomödie "Marty Supreme" dankend entgegengenommen hatte, wandte er sich nervös an eine ganz besondere Person im Publikum:

"Abschließend möchte ich mich bei meiner Partnerin bedanken, mit der ich seit drei Jahren zusammen bin. Danke für unser Fundament."

Die Kamera schwenkte daraufhin zu der 28-Jährigen, die ihren Kopf in den Händen gestützt hielt und ihrem Schatz verliebt zulächelte.

"Ich liebe dich", fügte Chalamet hinzu, "ich könnte das nicht ohne dich machen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen."