Kylie Jenner: Das steckt hinter den Baby-News!

Am vergangenen Mittwoch wurde die 26-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall Jenner (28) beim Abendessen in West Hollywood gesehen.

Seit September 2023 datet Kylie Jenner (26) den Schauspieler Timothée Chalamet (28). © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das Gerücht um die Schwangerschaft hatte Daniel Tosh (48) in seinem Podcast "Tosh Show" in die Welt gesetzt. Ihm solle ein Supermarktmitarbeiter, der beim Finaldreh von "Keeping up with the Kardashians" dabei war, von der Schwangerschaft erzählt haben.

Der Reality-Star soll in der Abschlussszene ihrer Familie verkündet haben, dass sie von dem "Dune"-Schauspieler Timothée Chalamet (28) schwanger sei.

Tosh wüsste aber nicht, wie viel Wahrheit dahinter stecken würde. Kurz darauf erklärte US Weekly die Schwangerschaftsvermutung als fälschlich.