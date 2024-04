Baby-News? Ist Kylie Jenner etwa schwanger von Timothée Chalamet?

Zuletzt zeigten sich die Turteltauben bei den Golden Globe Awards öffentlich. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der amerikanische Comedian, Daniel Tosh (48), streute in seinem Podcast "Tosh Show" nun ein weiteres Gerücht. Er habe erfahren, dass Kylie Jenner wohl schwanger von dem "Dune"-Star sei.

Während eines Einkaufs in einem Supermarkt in Malibu erzählte ihm ein Angestellter, dass das Geschäft am Tag zuvor geschlossen hatte, da die Hulu-Serie "The Kardashians" dort gedreht wurde.

Während des Drehs des Staffelfinales - offenbarte der Angestellte weiter - sollen die Kardashians im Supermarkt einkaufen gewesen sein und am Ende habe Kylie enthüllt, dass sie schwanger sei.

Tosh räumt ein, er wisse nicht, ob das der Wahrheit entspreche. Er wollte aber sein Wissen mit seinen Hörern teilen.