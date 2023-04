Kylie Jenner spricht über ihre Schönheits-OPs und verärgert damit ihre Fans

So sei sie als Kind "immer die selbstbewussteste Person im Raum" gewesen, die es geliebt habe, vor ihren Liebsten zu performen.

Zwar habe sie tatsächlich immer schon "volle Lippen gewollt" und sich diese schließlich auch machen lassen - was sie bis heute übrigens keineswegs bereue. Ein Selbstwertproblem würde es bei ihr allerdings nicht geben.

"Ich glaube, ein großes Missverständnis über mich ist, dass ich so viele Operationen an meinem Gesicht hatte", erzählt sie dem Magazin.

In der Frühjahr/Sommer-Ausgabe des Fashion-Magazins Homme Girls sprach der Reality-Star über ihre wilde Teenager-Zeit , ihre eigene Marke "Kylie Cosmetics" und ihre weltbekannten Lippen.

Dominik Bindl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kylie Jenner (25) sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus. Fans sind sich sicher: Der Reality-TV-Star hat einiges an seinem Gesicht machen lassen. © Bildmontage: Michael Tran / AFP & Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Und obwohl sie eigenen Angaben zufolge immer schon zufrieden mit sich selbst gewesen sei, sei sie in den letzten Jahren noch entspannter geworden, was das Thema Schönheit angeht. Dies habe sie vor allem ihren beiden Kindern, Töchterchen Stormi (5) und Sohnemann Aire (1), zu verdanken!

"Ich sehe meine Gesichtszüge jetzt in meiner Tochter und in meinem Sohn, und wisst Ihr, meine Tochter sieht aus wie ich", erklärte sie sichtlich stolz. "Ich kann meine Schönheit in ihr sehen, und das hat mich dazu gebracht, mich selbst mehr zu lieben."

Liebevolle Worte, denen Kylies Fans nach ihrer OP-Äußerung nicht viel abgewinnen konnten. So hagelte es auf Social Media bereits nach kurzer Zeit mächtig an Kritik.

"Ihr ist schon klar, dass wir Augen im Gesicht haben, oder?", schrieb einer von ihnen auf Twitter und ein anderer: "Wenn Kylie Jenner keine Eingriffe hat vornehmen lassen, bin ich der Präsident der Vereinigten Staaten!"

Was genau alles an Kylie Jenners Gesicht gemacht wurde, bleibt wohl vorerst weiterhin ein Geheimnis.