Die nächste "Bad Romance"? Lady Gaga ist wieder Single

Los Angeles - Nach drei Jahren hatte es sich wieder ausgeturtelt: Popstar Lady Gaga (36) und ihr Partner Michael Polansky (45) sollen sich voneinander getrennt haben. Die "Bad Romance"-Interpretin und der Investor wollten offenbar zu unterschiedliche Dinge - vor allem in Bezug auf möglichen Nachwuchs und eine Hochzeit!

Die beiden waren im vergangenen Jahr kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die Sängerin und Schauspielerin wartete vergeblich auf einen Antrag und auch beim Thema Nachwuchs vertrat Polansky einen anderen Standpunkt als seine berühmte Freundin.

Zur diesjährigen Oscarverleihung, bei der Lady Gaga für den Film-Song "Hold My Hand" nominiert gewesen ist, waren die beiden noch gemeinsam erschienen - glaubt man dem Insider, waren sie zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits voneinander getrennt.

Für die "House of Gucci"-Darstellerin geht die Suche nach der großen Liebe also weiter. 2015 hatte sie sich bereits mit Schauspieler Taylor Kinney (41) verlobt, doch die Beziehung scheiterte in darauffolgenden Jahr.

Beruflich könnte es bei Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, indes nach wie vor kaum besser laufen. Neben ihren musikalischen Erfolgen hat sie bereits eine beeindruckende Schauspielkarriere vorzuweisen.

Im kommenden Jahr wird sie an der Seite Joaquin Phoenix (48) in der "Joker"-Fortsetzung zu sehen sein.