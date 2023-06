Lady Gaga geldgierig? Fans sauer wegen Pfizer-Werbung für Migränemittel

Lady Gaga (37) macht gerade viel Werbung auf ihrem Instagram-Account und das passt ihren Fans mal so gar nicht. © VALERIE MACON / AFP

Laut dem Promi-Portal Page Six tat sich die Sängerin und Schauspielerin mit dem Konzern Pfizer zusammen, um für deren neues Migräne-Medikament "Nurtec" zu werben.

Weil Gaga besonders auf Instagram gerade einen Werbebeitrag nach dem anderen postet - unter anderem auch ihre eigene Beauty-Marke "Haus Labs" - wird sie gerade von vielen Usern und Fans kritisiert.

Der 37-Jährigen wird vorgeworfen, sich für Geld zu verkaufen, obwohl sie dies eigentlich nicht nötig hätte.

Ein User kommentierte: "Mädchen, was zum Teufel ist mit dir passiert, dass du so bist und dich so um Geld kümmerst und nichts anderes mehr?"

"Nicht die Person, die 2009 immer gesagt hat: 'Ich hasse Geld'", schrieb ein anderer unter ihrem Pharma-Beitrag.

Ein dritter Kommentar ging etwas ausführlicher auf die Problematik von Medikamenten-Werbung ein: "Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht und keine Ware, die aus Gier und Reichtum ausgebeutet wird. Ich weiß, dass du mitfühlend, intelligent und rücksichtsvoll bist. Ich hoffe, dass du dies durch die Art und Weise zeigst, wie du deine Plattform und Privilegien in Zukunft nutzt. So hoffentlich nicht mehr."