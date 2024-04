Riesiger Klunker am Finger: Ist Lady Gaga etwa verlobt?

Lady Gaga (38) scheint sich still und heimlich verlobt zu haben! © Frederic J. BROWN / AFP

Diese Frage stellen sich gerade unzählige Fans der "Born This Way"-Sängerin, nachdem sie am Sonntag in den Straßen von Los Angeles gesichtet worden war. Dabei trug sie einen langen, schwarzen Mantel, eine übergroße Tasche sowie eine schwarze Sonnenbrille. So weit, so unspektakulär – wäre da nicht dieses kleine Detail an ihrem Finger.

So funkelte an der linken Hand der Musikerin ein riesiger Stein. Hat Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, etwa die Frage aller Fragen gestellt bekommen?

Bilder der Künstlerin und ihrem Glitzerstein liegen unter anderem dem britischen Boulevardblatt Daily Mail vor.

Geäußert hat sich die 38-Jährige bisher noch nicht zu der sprudelnden Gerüchteküche. Auch ihr Pressesprecher hüllt sich derzeit noch in Schweigen.

Übrigens: Sollte an den Spekulationen etwas dran sein, ist der Glückliche kein anderer als Michael Polansky (46), der Mann, mit dem sie bereits seit 2019 liiert ist.