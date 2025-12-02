"Lächerlich, absurd, undenkbar": Pop-Ikone Madonna wettert an Welt-Aids-Tag gegen Trump

In einem Post auf Instagram richtet Pop-Ikone Madonna (69) harte Worte in Richtung US-Präsident Trump. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/madonna

Ende November hatte die Trump-Regierung in Hinblick auf den Welt-Aids-Tag verkündet, diesen als solchen nicht mehr anzuerkennen. Wie "Independent" berichtet, wurden sämtliche Bundesmittel, die einst für die Bewerbung dieses Tages genutzt wurden, ebenfalls gestrichen. Dafür fand Sängerin Madonna nun klare Worte.

Es ist "lächerlich, es ist absurd, es ist undenkbar", schreibt die 67-Jährige am Montag in einem Post auf Instagram. In ihrem Beitrag kritisiert Madonna den US-Präsidenten für seine Aussage, dass der Welt-Aids-Tag nicht länger anerkannt werden sollte.

Es sei eine Sache, Bundesbeamten zu befehlen, davon abzusehen, diesen Tag zu begehen, aber die Allgemeinheit zu bitten, so zu tun, als hätte er nie stattgefunden, sei etwas ganz anderes.

In Richtung Trump wettert die "Like A Virgin"-Interpretin weiter: "Ich wette, er hat nie seinen besten Freund an Aids sterben sehen, ihm die Hand gehalten und zugesehen, wie das Blut aus seinem Gesicht wich, als er im Alter von 23 Jahren seinen letzten Atemzug tat."