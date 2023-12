Läuten bei Sharon und Jan bald die Hochzeitsglocken? "Noch ist hier Platz"

Hannover - Die Ex- Bachelorette Sharon Battiste (32) und ihr Auserwählter Jan Hoffmann (32) sind seit etwas mehr als einem Jahr liiert.

Erst mal wollten sie beide weiter schauen, vor welche Herausforderungen sie das Zusammenleben noch so stelle. Mit allem anderen würden sie sich gerne noch Zeit lassen.

Die zeigte die Frage erst einmal ihrem Jan, der daraufhin erstaunt die Augenbrauen hochzog: "Abbruch, Abbruch!", witzelte der und machte sich lieber aus dem Staub. "Also, noch ist hier ja Platz am Finger", säuselte Sharon erst scheinbar ungeduldig und stellte dann aber klar: "Nein, Leute. Wir machen mal ganz entspannt."

Diese Frage stellte jetzt auch ein Follower von Sharon in einem Q&A: "Wann wird geheiratet?", hieß es da ganz konkret. Und Sharon?

Wird es also Zeit für eine weitere Veränderung?

Im Sommer dieses Jahres wagten sie bereits den nächsten Schritt: Sharon zog zu ihrem Jan in die Nähe von Hannover. Die Einblicke aus ihrem gemeinsamen Alltag bei Social Media lassen vermuten, dass sie damit die richtige Entscheidung getroffen haben. Denn die beiden zeigen sich meist bestens gelaunt und wirken nach wie vor total verliebt.

Im Juli kehrte Sharon ihrer Wahlheimat Köln den Rücken, um mit Jan in ein Haus zu ziehen. Während der 32-Jährige durch seine Arbeit als Florist in einem Familienbetrieb örtlich gebunden ist, kann Sharon als Schauspielerin etwas flexibler mit ihrer Ortswahl umgehen.

Doch der Umzug in das gemeinsame Mietshaus hatte auch Tücken: Immer wieder meldete sich das Paar mit Hiobsbotschaften bei seinen Fans. Es gab jede Menge Verzögerungen. "Wenn das so weitergeht, können wir dann im Winter einziehen", hatte Sharon noch vorhergesagt. Doch so weit kam es nicht.

Ihr zweites gemeinsames Weihnachten können Sharon und Jan nun in den eigenen vier Wänden feiern und dabei ganz entspannt nach vorne schauen - der Umzugsstress ist natürlich längst vergessen.