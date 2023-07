Sharon Battiste zieht zu ihrem Jan, doch es gibt Probleme: "Anders vorgestellt"

Hannover - Die Ex- Bachelorette Sharon Battiste (31) ist gerade dabei, ihrer Wahlheimat Köln den Rücken zu kehren: Aus Liebe zu ihrem Freund Jan Hoffmann (32) zieht sie nach Hannover. Doch nicht ohne Schwierigkeiten.

Sharon Battiste (31) und Jan Hoffmann (32) sind seit rund einem Jahr ein Paar. Jetzt wollen sie den nächsten Schritt wagen. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

"Ich habe mir die letzten Tage etwas anders vorgestellt. Ich bin ehrlich", berichtete sie ihren rund 260.000 Followern nun in einer Instagram-Story aus dem Auto heraus.

Während sie in den ersten Umzugs-Tagen noch relativ entspannt geblieben war, sei sie inzwischen aber nur noch genervt von den weiteren Entwicklungen. "Und ich denke: Wenn das so weitergeht, können wir dann im Winter einziehen", so Sharon sichtlich enttäuscht.

Sie habe sich extra viel Zeit genommen, um in Ruhe Kisten auszupacken und sich im neuen Haus einrichten zu können. Doch daraus werde nun erst einmal nichts.

Unter anderem hatte der Vormieter seine Sachen nicht rechtzeitig aus der Wohnung abgeholt, die Malerarbeiten waren noch nicht abgeschlossen und die Endreinigung entsprach wohl auch nicht den Vorstellungen des "Bachelorette"-Paares.

Außerdem gebe es noch einige weitere Baustellen, weshalb sich der eigentliche Umzug nun immer weiter nach hinten verschiebe, so Sharon in der Story weiter: "Jetzt ist alles anders."

Dennoch schlussfolgerte die 31-Jährige: "Es ist jetzt, wie es ist."