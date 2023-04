LaFee hütete süßes Geheimnis: Das Teenie-Idol ist zum ersten Mal schwanger!

Sängerin und Teenie-Idol LaFee (32) erwartet ihr erstes Kind! (Archivfoto) © Michael Kremer/Geisler-Fotopress/dpa

Die Chartstürmerin der 2000er-Jahre "(Heul doch", "Prinzesschen") und ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin hat ihre Fans am Donnerstagabend mit einem vielsagenden Instagram-Beitrag überrascht.

"WIR 👶🏽♥️ haben die Sonne in vollen Zügen genossen", schrieb LaFee auf ihrem offiziellen Account, dem rund 66.000 User folgen. Dazu teilte sei einen Schnappschuss, auf dem ihre runde Körpermitte unter einem eng anliegenden schwarzen Oberteil direkt ins Auge sticht.

Die 32-Jährige sitzt dabei in einem Aachener Café und umfasst offenbar tiefenentspannt ihre Babykugel.

In den Wochen zuvor hatte LaFee ihren Bauch noch unter weiten Pullovern verborgen oder in Instagram-Videos gar nicht gezeigt. Doch schon in wenigen Monaten wird das ehemalige Teenie-Idol selber zu einer Familien-Mama werden.