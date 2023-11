Lag Zac Efron unterm Messer? Schönheitschirurg packt aus!

Los Angeles - Nach einem Interview zur Filmpremiere von "The Iron Claw" wurden Fans von Schauspieler Zac Efron (36) wegen dessen Aussehen etwas stutzig. Ein Schönheitschirurg erklärt, warum.

Hat Zac Efron (36) bei seiner Optik etwas nachhelfen lassen? (Archivbild) © Ben Rushton/AAP/dpa

"Er hatte immer gerade Augenbrauen und nun haben diese einen Bogen. Seine Augenbrauen sind auch ein wenig höher, was darauf schließen lässt, dass er eine Art Brauen-Lifting oder eine Botox-Behandlung machen ließ", erklärte Dr. Sam Rizk gegenüber "New York Post" am Samstag.

Das Kinn des 36-Jährigen wirke ebenfalls anders: "Er könnte eine Kiefer-Erweiterung gehabt haben, bei der sie das Kinn etwas nach vorne ziehen", so Rick weiter. Auch ein Implantat sei denkbar.

Die Eingriffe habe Efron wohl durchführen lassen, nachdem er sich im Jahr 2013 ausrutschte und den Kiefer brach, mutmaßte der Experte.

Generell musste der Schauspieler für seine neue Filmrolle in "The Iron Claw" eine kleine Transformation durchleben.