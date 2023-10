Lara von "Bauer sucht Frau" meldet sich nach Unfall aus dem Krankenhaus

Lara Nehring (28) von "Bauer sucht Frau" zeigte nun Bilder von einem schweren Reitunfall. Anschließend meldete sie sich mit Halskrause aus dem Krankenbett. © Screenshot/Instagram/laranehring (Bildmontage)

Am Wochenende meldete sie sich auf ihrem Instagram-Account mit beunruhigenden Nachrichten aus einem Krankenhausbett.

"Wer ist auch schon mal mit Pferd zusammen gestürzt?", fragte sie ihre Follower in einem Post. Dazu veröffentlichte sie ein Video, in dem nicht nur zu sehen ist, wie sie samt Pferd nach einem Sprung zu Boden stürzt, sondern auch anschließende Szenen aus dem Krankenhaus. "Shit Happens", so Lara in der Beschreibung weiter.

Sie habe jedoch noch Glück im Unglück gehabt: Sie selbst habe sowohl einen Helm als auch einen Rückenprotektor getragen, erklärte sie weiter. Beides hatte sie wohl vor Schlimmerem bewahrt. Und auch dem Pferd gehe es nach dem Sturz zum Glück gut.

Welche Blessuren sie aber genau von dem Unfall davongetragen hat, dazu äußerte sich Lara nicht, die in dem Video unter anderem mit Halskrause zu sehen war.

Nun weiß die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin einmal mehr: "Gesundheit ist unbezahlbar." Von ihrer Community gab es dazu zahlreiche Genesungswünsche.