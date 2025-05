GNTM-Siegerin braucht "weder Mann noch eine Beziehung"

Hamburg - Nach einer Scheidung und einer Trennung per WhatsApp hat Lovelyn Enebechi (28) keine Lust mehr auf Männer. Auch weitere Kinder schließt sie aus.

Alles in Kürze

Auf Dates hat Lovelyn Enebechi (28) im Moment überhaupt keine Lust. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/lovelyn_enebechi

Diese Antwort könnte kaum deutlicher ausfallen: "Hell no!", schreibt Enebechi in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Followers, ob sie derzeit am Daten ist.

"Ich bin froh, dass ich jetzt die letzte Beziehung beziehungsweise Trennung hinter mir habe, da ich mich jetzt zum zweiten Mal sehr in einem Menschen getäuscht habe", so die Germany's Next Topmodel-Siegerin von 2013.

Damit dürfte die 28-Jährige ihren Ex-Mann und Kindsvater Tino Weigel sowie ihren Ex-Freund meinen. Von Weigel trennte sich das Model ein Jahr nach der Geburt von Sohn Levi (3), die jüngste Beziehung beendete der damalige Partner mit einer WhatsApp-Nachricht.

Dadurch sei sie in nächster Zeit überhaupt nicht bereit, sich zu öffnen. "Ich bin einfach froh, alleine zu sein und mein Ding zu machen", verrät die Deutsch-Nigerianerin in der Fragerunde.