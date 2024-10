Genervt! Was ist mit Model Larissa Neumann passiert?

Frankfurt am Main - Model und Influencerin Larissa Neumann ist von Berlin nach Frankfurt am Main umgezogen - und hat deshalb nun einigen Ärger am Hals. Am gestrigen Mittwoch machte die 24-Jährige ihrem Frust auf Instagram Luft und bewies damit nachträglich, dass auch Promis und Sternchen von ganz normalen Alltagssorgen geplagt werden können.