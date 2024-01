"Miss Germany"-Finalistin erlebt heftigen Eklat an REWE-Kasse und ist "geschockt"

Frankfurt am Main/Berlin - Model und "Miss Germany"-Finalistin Larissa Neumann erlebte am heutigen Mittwoch einen Eklat an einer Supermarkt-Kasse - die 23-Jährige sagte hinterher wörtlich: "Ich war geschockt!"

Larissa Neumann (23) wurde im Jahr 2020 als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. Im Jahr 2022 war das Model Kandidatin der Show "Kampf der Realitystars". © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die aus Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main stammende Wahl-Berlinerin wandte sich am Morgen gegen 9 Uhr mit mehreren Instagram-Storys an ihre rund 180.000 Follower.

"Leute, Ihr wisst nicht, was eben passiert ist", begann sie ihre Schilderung eines Erlebnisses, das die "Miss Germany"-Kandidatin kurz zuvor an der Kasse eines REWE-Einkaufsmarktes in Berlin machen musste.

Sie sei in den REWE gegangen, um drei noch fehlende Zutaten für einen Salat zu kaufen. Als sie damit zur Kasse kam, stand dort bereits ein mit sehr vielen Artikeln beladener Einkaufswagen, jedoch keine Person, zu der dieser erkennbar gehörte. Weitere Kunden waren nicht zugegen, die Kassiererin wartete.

Larissa legte daraufhin ihre wenigen Artikel auf das Band und begab sich zur Kasse, da passierte es: "Auf einmal kommt so eine Frau angerast und schreit so richtig los: 'Sie können nicht einfach Ihre Sachen aufs Band legen! Mein Wagen steht hier!'"

Die fremde Frau sei eine regelrechte "Furie" gewesen, berichtete das Model weiter und ergänzte: "Dann, meine Sachen liegen so da, die schlägt so meine Sachen nach hinten aufs Band und wirft ihre Sachen so richtig toll auf dieses Band!"

Beschwichtigungsversuche des Models waren demnach völlig vergebens. Doch der Eklat ging noch weiter.