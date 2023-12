"Miss Germany"-Finalistin gesteht: Habe "schon viel Mist" gemacht

Miss-Germany-Kandidatin Larissa Neumann (23) freut sich sehr über ihren Einzug ins Finale. Am Freitag machte sie in diesem Zusammenhang ein Geständnis.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Berlin - Seit Kurzem ist klar: Model Larissa Neumann ist im nächsten Jahr als Kandidatin bei der "Miss Germany"-Wahl dabei. Am gestrigen Freitag machte die 23-Jährige in diesem Zusammenhang ein Geständnis.

Keine Frage: Als Model und Influencerin weiß Larissa Neumann sich zu präsentieren, doch die 23-Jährige hat auch einiges zu sagen. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, wurde am Donnerstag unter die Top Ten der Kandidatinnen gewählt. Am Freitag blickte sie in einer Instagram-Story auf diesen Teilerfolg ihrer Kandidatur zurück. Zu einem Foto, das Larissa und einige andere der "Miss Germany"-Finalistinnen zeigt, schrieb die 23-Jährige: "Was für eine Erfahrung!" Sie wolle ihren Followern gegenüber "ganz ehrlich" sein, heißt es dem Text weiter. "Ich habe mittlerweile schon viel Mist vor Kameras und in der Öffentlichkeit gemacht", gesteht die Influencerin, um dann zu bekennen: "Aber dieses Mal habe ich mich richtig erwachsen gefühlt." Was genau sie mit "Mist" meint, führte die Berlinerin nicht aus. Es kann jedoch vermutet werden, dass sie dabei auch an ihren Auftritt bei der Show "Kampf der Realitystars" im vergangenen Jahr dachte.

Larissa Neumann spricht immer wieder über weibliche Belange wie Verhütung und Selbstbefriedigung

Larissa Neumann (23) ist unter den letzten zehn der aktuellen "Miss Germany"-Kandidatinnen - sie steht damit im Finale am 24. Februar 2024. © Screenshot/Instagram/tigerlariz Als "Miss Germany"-Kandidatin setzt sich Larissa Neumann für die Belange von Alleinerziehenden ein. Zu diesem Thema hat die 23-Jährige einen sehr persönlichen Bezug, denn sie ist die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Daher wisse sie genau, welchem sozialen und finanziellen Druck alleinerziehende Eltern mitunter ausgesetzt seien, heißt es auf Larissas Profil-Seite auf Missgermany.com. Als Person des öffentlichen Lebens setzt sich die Influencerin zudem immer wieder für weibliche Belange ein, sei es Verhütung oder Selbstbefriedigung. Großes Aufsehen erregte sie im vergangenen Jahr, als sie die Antibabypille bei sich absetzte und über einen längeren Zeitraum hinweg auf Instagram darüber berichtete, welche Folgen dies für sie hatte.