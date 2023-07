Verhütung? Model Larissa Neumann gibt allen "Girls" diesen Tipp

Berlin - Model und Influencerin Larissa Neumann (23, " Kampf der Realitystars " 2022) veranstaltete am gestrigen Donnerstag einen "Girlstalk" auf Instagram. Dabei wurde die Ex-Kandidatin der Casting-Show " Germany's Next Topmodel " (GNTM 2020) auch um einen Tipp zum Thema Verhütung gebeten.

Larissa Neumann (23) wurde 2020 als Kandidatin der TV-Show "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die 23-Jährige, die vor ihrem Umzug nach Berlin lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, hat schon vor längerer Zeit die Anti-Baby-Pille abgesetzt, die sie davor über viele Jahre hinweg genommen hatte. Nun wollten ihre Followerinnen wissen, welche Verhütungsmethode sie stattdessen verwende.

Damit war ein Thema angesprochen, das Larissa gegenwärtig offenbar sehr beschäftigt, denn sie veröffentlichte in ihren Instagram-Storys vom Donnerstagabend ein ausgesprochen langes Statement hierzu.

Wie die Wahl-Berlinerin erklärte, ist sie seit dem Absetzen der Pille auf der Suche, um die für sich am besten passende Methode zur Schwangerschafts-Verhütung zu finden. Sie habe bereits mit drei verschiedenen Frauenärztinnen darüber gesprochen.

Aktuell versuche sie eine sogenannte "Hormonspirale", die in ihre Gebärmutter eingesetzt wurde. Doch wirklich überzeugt ist die 23-Jährige von dieser Methode nicht. Sie habe dadurch "voll Stimmungsschwankungen", wenn auch nicht so extrem wie in der Zeit, als sie noch die Anti-Baby-Pille nahm.

Ob Larissa Neumann bei der Hormonspirale als Verhütungsmethode bleibt, ist noch unklar, das Model ist immer noch dabei, sich hierüber eine Meinung zu bilden.

Die 23-Jährige formulierte auf der Basis ihrer bislang gemachten Erfahrungen jedoch einen Tipp, den sie ihren weiblichen Fans mit Nachdruck ans Herz legte.