Model Larissa Neumann blickt zurück: "Ich war immer dieser lange Lulatsch"

Berlin - Sie ist Model, Reality-Darstellerin und Influencerin - doch die 23-jährige Larissa Neumann (" Kampf der Realitystars " 2022) gibt immer wieder auch Ratschläge zum Thema weibliches Empowerment . Am heutigen Freitag kam die Wahl-Berlinerin in ihren Instagram-Storys erneut auf diesen Themenkomplex zu sprechen.

Larissa Neumann (23) ist als Model und Influencerin erfolgreich: Sie wurde als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Larissa, die vor ihrem Umzug in die Hauptstadt in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, hatte zuvor ein Q&A unter dem Motto "Was wollt Ihr wissen?" gestartet. Die erste Frage, welche sie aufgriff, lautete: "Hast Du manchmal Struggles mit Deiner Größe?" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst)

Zum Hintergrund muss hinzugefügt werden, dass die 23-Jährige 1,78 Meter groß ist - zudem trägt sie sehr gerne Schuhe mit hohen bis sehr hohen Absätzen.

Larissa erklärte, dass sie diese Frage zum Aufhänger für ein längeres Statement nehmen wolle, da sie auch in ihren Nachrichten sehr oft von Fans zu diesem Thema befragt werde.

"Ich liebe meine Größe", betonte das Model in ihrer Erwiderung. Sie erklärte aber auch, dass sie es sehr gut verstehen könne, wenn hochgewachsene junge Frauen sich mit ihrer Körpergröße unbehaglich fühlten.