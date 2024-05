Model hat emotionale Botschaft zum heutigen Vatertag

Berlin/Frankfurt am Main - Am heutigen Donnerstag wird nicht nur Christi Himmelfahrt gefeiert, sondern traditionell auch der Vatertag. Model und Influencerin Larissa Neumann (24) startete den Tag aus diesem Grund mit einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Larissa Neumann (24) ist als Model und Influencerin erfolgreich - zu einer Person des öffentlichen Lebens wurde sie als Kandidatin der Show "Germany's Next Topmodel". © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Wahlberlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, wandte sich am Vormittag mit zwei Instagram-Storys an ihre Fans.

In der ersten Story begrüßt sie ihre Follower mit freudigem Tonfall, wünscht "alles Gute zum Vatertag" und mahnt dann - immer noch mit freudig-beschwingtem Ton: "Feiert ihn schön, denkt an Eure Väter so lange ihr sie noch habt, und selbst wenn ihr gerade mit ihnen streitet, schreibt ihnen eine Nachricht, die freuen sich."

Es folgte eine zweite Story, in welcher sich die 24-Jährige schriftlich an ihre Fans wandte, doch dieser Text war regelrecht dramatisch.

Feiertage wie eben der Vatertag seien Tage, "an denen alles wieder hochkommt ❤️‍🩹".