Model Larissa Neumann hat große News und ist zugleich verlegen: "O mein Gott!"

Frankfurt am Main - "O mein Gott! Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!" - mit diesen Worten wandte sich Model und Influencerin Larissa Neumann (25) am frühen Mittwochnachmittag per Instagram an ihre Fans.

Larissa Neumann (25) wurde als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Frankfurterin ist nicht länger Single: Sie hat wieder einen Lebensgefährten, wie sie mit einem Foto deutlich macht welches sie und einen Mann in enger Umarmung zeigt. Die Aufnahme gehört zu einer Bilderserie, die auch auf dem Instagram-Profil der Influencerin zu finden ist.

"Ich war nicht ganz ehrlich zu Euch in den letzten Monaten", gesteht die 25-Jährige zudem unumwunden in der Story.

Sie habe in den zurückliegenden Wochen viel von ihrem Privatleben "verschlossen gehalten". Doch nun vor Weihnachten und dem Jahresende wolle sie mit einem "kleinen Hard Launch" an die Öffentlichkeit gehen.

"Jetzt ist es einfach raus, also offiziell raus", setzt die 25-Jährige in einer weiteren Story hinzu, seufzt und lächelt verlegen.