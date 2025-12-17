Model Larissa Neumann hat große News und ist zugleich verlegen: "O mein Gott!"
Frankfurt am Main - "O mein Gott! Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!" - mit diesen Worten wandte sich Model und Influencerin Larissa Neumann (25) am frühen Mittwochnachmittag per Instagram an ihre Fans.
Die Frankfurterin ist nicht länger Single: Sie hat wieder einen Lebensgefährten, wie sie mit einem Foto deutlich macht welches sie und einen Mann in enger Umarmung zeigt. Die Aufnahme gehört zu einer Bilderserie, die auch auf dem Instagram-Profil der Influencerin zu finden ist.
"Ich war nicht ganz ehrlich zu Euch in den letzten Monaten", gesteht die 25-Jährige zudem unumwunden in der Story.
Sie habe in den zurückliegenden Wochen viel von ihrem Privatleben "verschlossen gehalten". Doch nun vor Weihnachten und dem Jahresende wolle sie mit einem "kleinen Hard Launch" an die Öffentlichkeit gehen.
"Jetzt ist es einfach raus, also offiziell raus", setzt die 25-Jährige in einer weiteren Story hinzu, seufzt und lächelt verlegen.
Larissa Neumann: "Den Fehler wollte ich diesmal nicht begehen"
Einige ihrer Fans hätten schon vermutet, dass die Frankfurterin wieder in einer Beziehung ist: "Ich hab's ja jetzt nicht verheimlicht-verheimlicht."
Aber sie habe ihre neue Partnerschaft eben auch nicht ausdrücklich thematisiert. Es sei ihr wichtig gewesen, die Nachricht nicht - wie bei ihren vorangegangenen Beziehungen - direkt öffentlich zu machen.
"Den Fehler wollte ich diesmal nicht begehen", betont die 25-Jährige.
Nun, da die News heraus sei, falle es ihr aber wieder leichter, ihre Follower an ihrem Privatleben teilhaben zu lassen.
Dies sei zuletzt schwierig gewesen, denn sie und ihr Freund sähen sich quasi täglich: "Wir machen 24/7 eigentlich was zusammen."
Ihre neue Beziehung in den letzten Wochen aus ihren Storys und Einträgen herauszuhalten, sei "nicht so das Einfachste" gewesen, verrät Larissa Neumann noch. Dann lächelt sie zum Abschied glücklich über das ganze Gesicht.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz