Model verrät echt skurrilen Reise-Fauxpas: Es geht um ihre Zahnbürste

Larissa Neumann (23) ist als Model, Influencerin und Reality-Darstellerin erfolgreich - zu einer Person des öffentlichen Lebens wurde sie 2020 als Kandidatin der Show "Germany's Next Topmodel". © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Wahl-Berlinerin, die vor ihrem Umzug in die Metropole an der Spree lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, reiste am gestrigen Montagmorgen mit einem Zug von der Bundeshauptstadt nach München.

Der Grund für die Reise: Die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) studiert neben ihrem Leben als Reality- und Social-Media-Sternchen Marketing und Medienmanagement, weshalb sie regelmäßig in der bayerischen Landeshauptstadt ist.

Am Morgen vor dem Antritt der Reise begrüßte Larissa ihre rund 179.000 Follower mit einer Instagram-Story. Sie stand dabei in einem rosafarbenen Bademantel vor einem Spiegel und fotografierte sich selbst, dazu wünschte sie einen guten Morgen. Das Model machte einen sehr entspannten Eindruck.

Etwas später meldete sich die 23-Jährige mit einer Story vom Bahnhof, die blonden Haare waren verstrubbelt, ihr Gesichtsausdruck wirkte gehetzt.