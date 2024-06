Plauder-Q&A wird zu Deep Talk: Model Larissa Neumann bittet um Verzeihung

Berlin/Frankfurt am Main - Sie wollte über ihre jüngsten Reisen oder Mode-Tipps sprechen, doch eine Fan-Frage an Model und Influencerin Larissa Neumann (24, " Kampf der Realitystars ") warf dieses Konzept völlig über den Haufen.

Am Dienstagabend veröffentlichte sie dann mehrere Fragen und ihre dazugehörigen Erwiderungen in ihren Instagram-Storys. Diese drehten sich wie von Larissa vorgeschlagen um Kleidungsstücke und ihre jüngste Reise nach London.

"Weil wir es sooo lange nicht mehr gemacht haben ...", beginnt der Text, mit dem die 24-Jährige ihre Fragerunde einleitete. Danach war zu lesen: "Habt Ihr Fragen zum Trip? Paris, London? Soll ich Euch was verlinken? Habe einige Fragen zu meinen Outfits in meinen DMs gesehen ❤️👍" ( die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst ).

Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, startete am gestrigen Dienstag ein Q&A, mit dem sie ganz klar auf eine eher seichte Plauderei aus war.

Die Frage passte nicht in das Q&A-Konzept, auf das die 24-Jährige aus war, doch sie antwortete dennoch darauf. © Screenshot/Instgaram/tigerlariz

"Wie geht es Dir aktuell?", wollte eine Followerin oder ein Follower von Larissa Neumann wissen. Zudem wurde angemerkt, dass die 24-Jährige in der letzten Zeit auf Instagram "sehr nachdenklich" wirke.

Die Berlinerin formulierte als Antwort einen längeren Text, in dem sie offen und ernst über ihre Befindlichkeiten sprach.

"Crazy, dass das so auffällt! Aber Ihr kennt mich halt", begann die schriftliche Erwiderung.

In ihrem Privatleben sei gegenwärtig "sehr viel los", auch sei sie "gefühlt gerade wieder in einer Selbstfindungsphase ✨😮‍💨", weshalb es ihr gerade schwerfalle, "Redestorys" zu machen.

Larissa betonte aber auch, dass sie das wieder ändern wolle. "Ich hoffe, Ihr verzeiht mir das 🫶🏼", fügte das Model hinzu.

Was genau sie gegenwärtig derart in Anspruch nimmt, verriet die Berlinerin nicht. Allerdings ist bekannt, dass bei ihr aktuell sehr vieles im Umbruch ist. So plant Larissa Neumann etwa ihren Wegzug aus der Hauptstadt. Sie möchte künftig wieder in ihrer alten Heimat leben, weshalb sie zuletzt eine Wohnung in Frankfurt am Main suchte.