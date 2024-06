Model Larissa Neumann erhält mysteriöse Nachricht, die "alles verändern wird"

Vielmehr kommt Larissa Neumann auf ihren jüngsten Lebenswandel zu sprechen: "Seit Monaten bin ich in Umbruch-Stimmung, immer am Reisen, aber nie am Ankommen."

Im April verriet die ehemalige "Miss Germany"-Finalistin, dass sie beschlossen hat, aus Berlin fort und zurück in ihre alte Heimat Frankfurt am Main zu ziehen. Doch die 24-Jährige wurde trotz ihrer Bekanntheit mit der Wohnungskrise in der Bankenstadt konfrontiert: Sie fand keine Wohnung .

"Aber ich bin jetzt bereit für das nächste Kapitel in meinem Leben, und das heißt: Fokus on myself and only on myself!", endet das Statement von Larissa Neumann.